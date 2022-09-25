Ядерні загрози Путіна можуть стати реальністю – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, що не вірить, що президент Росії Владімір Путін блефує своїми погрозами застосувати ядерну зброю і закликав союзників України продовжувати чинити тиск на Путіна, щоб стримати його.

Можливо, вчора це був блеф. Тепер це може бути реальністю», - сказав Зеленський в інтерв'ю «Обличчям до нації» на телеканалі CBS News .

Він хоче налякати весь світ. Це перші кроки його ядерного шантажу. Я не думаю, що він блефує. Я думаю, що світ стримує його та стримує цю загрозу».

Минулого тижня Путін пригрозив застосувати ядерну зброю, оголосивши про часткову мобілізацію своїх військових резервів, що спонукало російських чоловіків до боєздатного віку втекти з країни.

У п'ятницю президент Байден заявив, що референдуми є «удаванням» і «хибним приводом для спроби анексії частин України», а Зеленський попередив, що анексія унеможливить продовження дипломатичних переговорів з Путіним.

«Він це чудово знає. Я говорив про це публічно», - сказав Зеленський про Путіна. «Я думаю, що це дуже небезпечний сигнал від президента Путіна, який каже нам, що Путін не має наміру закінчувати цю війну. Ось що відбувається».

Президент України закликав США та європейських союзників продовжувати вводити санкції проти Путіна, але також закликав адміністрацію Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму.

«Я розумію, що будуть наслідки. Ці наслідки унеможливлять дипломатичні переговори», — сказав Зеленський. «Однак вони терористи, і ми не можемо дозволити їм це зробити через страх. Вони не здадуться. Нам потрібно продовжувати чинити тиск».

Білий дім, однак, раніше цього місяця заявив, що Байден не визначить Росію державою спонсором тероризму через «непередбачені наслідки» для України та всього світу.

Зеленський також заявив, що для України життєво важливо продовжувати отримувати високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), артилерію та системи ППО. Адміністрація Байдена попросила Конгрес затвердити ще 12 мільярдів доларів для України, але законодавці поки що не діють.