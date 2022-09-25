Україна нарешті отримала зенітно-ракетні комплекси NASAMS: але особливо радіти поки що зарано

Україна нарешті отримала зенітно-ракетні комплекси NASAMS: але особливо радіти поки що зарано

Україна отримала від Сполучених Штатів зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє CBS .

"Я хочу подякувати президенту США Джо Байдену та Конгресу за те, що ми отримали NASAMS (зенітні ракетні комплекси). Це системи протиповітряної оборони. Але, повірте мені, цього навіть близько недостатньо", - підкреслив президент України.

Володимир Зеленський

NASAMS – це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих та середніх висотах.


Алексей Ионов, politeka.net





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