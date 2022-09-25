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2022-09-25
Україна нарешті отримала зенітно-ракетні комплекси NASAMS: але особливо радіти поки що зарано
Україна отримала від Сполучених Штатів зенітно-ракетні комплекси NASAMS.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський,
"Я хочу подякувати президенту США Джо Байдену та Конгресу за те, що ми отримали NASAMS (зенітні ракетні комплекси). Це системи протиповітряної оборони. Але, повірте мені, цього навіть близько недостатньо", - підкреслив президент України.
NASAMS – це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих та середніх висотах.
Алексей Ионов, politeka.net