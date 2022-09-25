Сили ППО збили іранський дрон-камікадзе, який намагався атакувати Миколаїв

Сили протиповітряної оборони України збили дрон-камікадзе іранського виробництва Shahed-136. Ним війська РФ намагалися атакувати Миколаїв, інформує Повітряне команудвання "Південь" у Facebook.

"25 вересня близько 15.00 години силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дрона-камікадзе "Shahed-136", яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв", - йдеться в повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ опублікували відео знищення іранського дрона-камікадзе.