Сили ППО збили іранський дрон-камікадзе, який намагався атакувати Миколаїв

Сьогодні війська РФ атакували Одесу дронами-камікадзе.

Сили ППО збили іранський дрон-камікадзе, який намагався атакувати Миколаїв
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Сили протиповітряної оборони України збили дрон-камікадзе іранського виробництва Shahed-136. Ним війська РФ намагалися атакувати Миколаїв, інформує Повітряне команудвання "Південь" у Facebook.

"25 вересня близько 15.00 години силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дрона-камікадзе "Shahed-136", яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв", - йдеться в повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ опублікували відео знищення іранського дрона-камікадзе.


Анна Конюченко, ZN.ua





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