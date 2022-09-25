Новостей.COM ⇒
2022-09-25
Сили ППО збили іранський дрон-камікадзе, який намагався атакувати Миколаїв
Сьогодні війська РФ атакували Одесу дронами-камікадзе.
© https://www.5.ua
Сили протиповітряної оборони України збили дрон-камікадзе іранського виробництва Shahed-136. Ним війська РФ намагалися атакувати Миколаїв, інформує Повітряне команудвання "Південь" у
"25 вересня близько 15.00 години силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дрона-камікадзе "Shahed-136", яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв", - йдеться в повідомленні.
Повітряні сили ЗСУ опублікували відео знищення іранського дрона-камікадзе.
Анна Конюченко, ZN.ua