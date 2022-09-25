SCMP: У Китаю є найкращі можливості, щоб покінчити з війною в Україні через переговори
Пекін, як і Анкара, має відкриті канали зв’язку як з Києвом, так і з Москвою, але китайський вплив набагато більший, ніж турецький, інформує
Минулого тижня в Самарканді учасники щорічного саміту Шанхайської організації співробітництва підписали понад 40 підсумкових документів, які стосувалися широкого переліку сфер, а також виступили з заявами про важливі проблеми, такі як продовольча і енергетична безпека, зміни клімату і захищеність ланцюгів постачання. Були оголошені і нові інфраструктурні проекти, такі як будівництво монгольського відрізку нового газопроводу між Росією і Китаєм, а також міжнародної залізниці між Китаєм, Киргизстаном і Узбекистаном.
Нова залізниця скоротить час, необхідний на доставку вантажів з КНР в Європу. Зараз вони долають довгий шлях через Росію, протяжністю 900 кілометрів. Маршрут через Центральну Азію давно розглядали, але не втілювали, частково тому що це суперечило стратегічним і економічним інтересам Росії. Про це в статті для гонконгської газети
Той факт, що залізницю в обхід Росії тепер збудують, на думку автора, вказує на зміну динаміки сил в регіоні, а також на еволюцію китайсько-російських відносин. Ці зміни були також помітні на зустрічі лідерів двох країн. З одного боку Китай і Росія наголосили на міцних двосторонніх відносинах, пообіцявши підтримувати один одного в питаннях, які стосуються ключових інтересів обох країн. Російський президент Владімір Путін назвав стратегічні відносини між країнами «твердими, мов скеля».
Китайський експерт пише, що в останні місяці низка подій ще більше наблизили Пекін і Москву. Китай і так був найбільшим торговельним партнером Росії, але став ще важливішим з економічної точки зору після того, як Захід запровадив свої санкції проти Кремля. За 8 місяців цього року загальний товарооборот між країнами зріс на 31,4% у річному вимірі до 117,2 мільярдів доларів. В Самарканді Путін висловив тверду підтримку Китаю, засудивши «провокативні кроки окремих країн щодо питань, які стосуються ключових китайських інтересів». Автор зауважує, що останні позії, зокрема розгляд в Конгресі США закону «Про політику щодо Тайваню», швидше за все, ще більше зміцнить китайсько-російську єдність щодо Тайбею.