SCMP: У Китаю є найкращі можливості, щоб покінчити з війною в Україні через переговори

Минулого тижня в Самарканді учасники щорічного саміту Шанхайської організації співробітництва підписали понад 40 підсумкових документів, які стосувалися широкого переліку сфер, а також виступили з заявами про важливі проблеми, такі як продовольча і енергетична безпека, зміни клімату і захищеність ланцюгів постачання. Були оголошені і нові інфраструктурні проекти, такі як будівництво монгольського відрізку нового газопроводу між Росією і Китаєм, а також міжнародної залізниці між Китаєм, Киргизстаном і Узбекистаном.

Нова залізниця скоротить час, необхідний на доставку вантажів з КНР в Європу. Зараз вони долають довгий шлях через Росію, протяжністю 900 кілометрів. Маршрут через Центральну Азію давно розглядали, але не втілювали, частково тому що це суперечило стратегічним і економічним інтересам Росії. Про це в статті для гонконгської газети South China Morning Post пише засновник пекінського Центру Китаю і глобалізації Ван Хуяйо.

Той факт, що залізницю в обхід Росії тепер збудують, на думку автора, вказує на зміну динаміки сил в регіоні, а також на еволюцію китайсько-російських відносин. Ці зміни були також помітні на зустрічі лідерів двох країн. З одного боку Китай і Росія наголосили на міцних двосторонніх відносинах, пообіцявши підтримувати один одного в питаннях, які стосуються ключових інтересів обох країн. Російський президент Владімір Путін назвав стратегічні відносини між країнами «твердими, мов скеля».