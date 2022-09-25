У Польщі сформують новий підрозділ для посилення охорони державного кордону

Голова Міністерства оборони Польщі підписав відповідне рішення, інформує ZN.ua.

У Польщі сформують новий підрозділ для посилення охорони державного кордону
© Польське радіо

У Польщі створять нове військове угруповання. До складу сил територіальної оборони входитимуть військовослужбовці, які спеціалізуються на заходах з охорони кордону. Голова Міністерства національної оборони країни Маріуш Блащак підписав рішення про затвердження концепції Корпусу охорони кордону, повідомляє Defence24.

Він зазначив, що проти України триває війна і Польща має справу з гібридною атакою з боку Білорусі, яка досягла піку восени 2021 року, але і досі є спроби нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі.

«Російська агресія триває. Правителі Кремля, ймовірно, вирішать скористатися складною ситуацією в Північній Африці та на Близькому Сході, щоб знову спрямувати цих людей на кордони ЄС», - додав він.

«Визнаючи, що на нас можуть знову напасти з більшою силою, я вирішив прийняти концепцію створення у складі Сил територіальної оборони Корпусу охорони кордону», - повідомив Блащак.

За його словами, тепер на східному кордоні буде десять батальйонів військових у чотирьох воєводствах: Підляському, Вармінсько-Мазурському, Люблінському та Підкарпатському.

«Ми посилаємося на традицію ще до Другої світової війни, тоді поряд з Прикордонною службою існував Корпус охорони кордону як військове формування. Сьогодні ми в рамках Сил територіальної оборони долучаємося до організації цієї складової», — пояснив міністр.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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