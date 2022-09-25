У Росії продовжують підпалювати військкомати: хвиля докотилася до Мордовії

Після того як 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію населення, територією країни прокотилася хвиля підпалів військкоматів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Апостроф .

Як правило, пункти збору військовозобов'язаних намагаються знищити вночі за допомогою коктейлів Молотова.

Один із останніх підпалів стався у місті Рузаївка у Мордовії. У неділю, 25 вересня, о четвертій годині ранку у вікно військкомату кинули дві пляшки із запалювальною сумішшю. Загорівся один із кабінетів, але пожежу загасили.

Також будівля адміністрації під Гатчиною в Ленінградській області спалахнула внаслідок влучання пляшок з "коктейлем Молотова". Площа пожежі становила 50 квадратних метрів, постраждалих немає.

У місті Арсеньєві Приморського краю 40-річний чоловік намагався за допомогою гасу підпалити ґанок місцевого військкомату, але "піромана" затримали. Свій вчинок він пояснив негативним ставленням до т.зв. "СВО".

А у Балахні Нижегородської області невідомий кинув "коктейль Молотова" у будівлю мерії. Займання не сталося. Палія шукає поліція.

Варто зазначити, що перші підпали військкоматів та різних адміністративних будівель почалися ще в ніч із 21 на 22 вересня. У Санкт-Петербурзі невідомий кинув "коктейль Молотова" у вікно військкомату, вогонь охопив усе помешкання до приїзду пожежників. Підпалили підвідомчі будівлі у Самарській, Оренбурзькій, Нижегородській областях та Забайкальському краї.

23 вересня стало відомо ще мінімум про чотири підпали військкоматів та будівель адміністрацій. Наприклад, невідомий кинув пляшку з горючою речовиною до будівлі військкомату в місті Свободний в Амурській області.