"Ванькам" потрібно ще 400 чорних пакетів: свіже зведення втрат російської армії в Україні

Збройні Сили України потужно обороняють нашу країну, завдаючи ворогу рекордних втрат у живій силі й військовій техніці. У зв'язку з цим країна-терорист Росія, яка збиралася брати Київ за 3 дні, оголосила мобілізацію населення, чи то пак "гарматного м'яса", інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати російських окупантів станом на 25 вересня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати ворога у повномасштабній війні проти України:

особового складу ? близько 56700 (+400) осіб ліквідовано,

танків ? 2275 (+13) од,

бойових броньованих машин ? 4832 (+25) од,

артилерійських систем – 1368 (+7) од,

РСЗВ – 328 (+1) од,

засоби ППО ? 171 (+1) од,

літаків – 259 (+4) од,

гелікоптерів – 220 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10),

крилаті ракети ? 241 (+1),

кораблі /катери ? 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од,

спеціальна техніка ? 130 (+4).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.