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2022-09-25
"Ванькам" потрібно ще 400 чорних пакетів: свіже зведення втрат російської армії в Україні
Збройні Сили України потужно обороняють нашу країну, завдаючи ворогу рекордних втрат у живій силі й військовій техніці. У зв'язку з цим країна-терорист Росія, яка збиралася брати Київ за 3 дні, оголосила мобілізацію населення, чи то пак "гарматного м'яса", інформує
Про загальні бойові втрати російських окупантів станом на 25 вересня повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати ворога у повномасштабній війні проти України:
- особового складу ? близько 56700 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ? 2275 (+13) од,
- бойових броньованих машин ? 4832 (+25) од,
- артилерійських систем – 1368 (+7) од,
- РСЗВ – 328 (+1) од,
- засоби ППО ? 171 (+1) од,
- літаків – 259 (+4) од,
- гелікоптерів – 220 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10),
- крилаті ракети ? 241 (+1),
- кораблі /катери ? 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од,
- спеціальна техніка ? 130 (+4).
Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
Ліза Бровко, Апостроф