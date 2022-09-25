Bloomberg: Вступ України в НАТО без окупованих регіонів міг би стати компромісом з Росією

Для Москви будь-яке членство Києва в західному оборонному альянсі було неприйнятним, але, цілком можливо, що зараз такий компроміс вже не такий категорично неможливий, інформує ZN.ua.

Bloomberg: Вступ України в НАТО без окупованих регіонів міг би стати компромісом з Росією
© Facebook/Генштаб ЗСУ

З самого початку російської війни проти України головне питання залишається незмінним: чи можна перемогти Владіміра Путіна за прийнятною ціною? Попри все, що тепер стало відомо про некомпетентність російської армії, а також про сміливість і навички українських захисників, відповідь залишається невизначеною.

Це веде до неприємного висновку: плануючи кінець цього конфлікту, потрібно зважити всі ганебні наслідки, які розчаровують, щоб уникнути таких, які б були катастрофічними. І промова президента Джо Байдена на Генеральній асамблеї ООН не дає підстав думати, що він це розуміє. Про це в статті для Bloomberg пише журналіст Клайв Крук.

Ідея про те, що Путіну можна дозволити вийти з конфлікту, видається багатьом суперечливою і повністю непотрібною. Україна ж перемагає! Навіщо допомагати Росії вирвати бодай часткову перемогу з пащі поразки? Хор тих, хто скандує, що «Україна повинна перемогти», досі чітко не сказали, якою повинна бути російська поразка. Можливо, це означає, що Росію відкинуть до кордонів 2014 року, а потім вона змириться з цим. Або можливо приниження Путіна розпалить внутрішню опозицію. І його усунуть від влади. Його наступником стане хтось, з ким Захід зможе вести справи. Російські претензії на статус супердержави будуть розвіяні. І Москва змириться зі своїм другорядним значенням. Все це добре. І насправді не можна нічого виключати. Але, м’яко кажучи, таке майбутнє не гарантоване.

На тлі того, як уряди збиралися в штаб-квартирі ООН на щорічну зустріч, Путін оголосив про намір затягунити ще більше війну, провівши «часткову мобілізацію», яка дозволить відправити на поле битви ще 300 тисяч солдатів.


Лесь Димань, ZN.ua





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