Ізраїль прийме на лікування 20 військовослужбовців ЗСУ – посол

Військові пройдуть реабілітацію у шпиталі під Тель-Авівом, інформує ZN.ua.

Ізраїль прийме на лікування 20 військовослужбовців ЗСУ – посол

Ізраїль має надати допомогу 20 українським солдатам, пораненим під час бойових зіткнень із російськими військами, заявив у неділю посол Ізраїлю у Києві.

«Ізраїль прийме на лікування 20 українських військовослужбовців, які зазнали тяжких поранень під час війни», — написав посол Михайло Бродський у Twitter.

Він додав, що перші два пацієнти прибудуть у неділю для лікування до медичного центру «Шиба» під Тель-Авівом. Лікування включає протезування та реабілітацію.

Israel був прийнятий для лікування 20 Українських служащих, які були серйозно зв'язані під час війни. Перші 2 будуть проходити в Israel today, і будуть стосуватися в @AFSMC. @IsraelinUkraine @MASHAVisrael @IsraelMFA @IsraelMOH

— Michael Brodsky (@michael_brodsk) September 25, 2022

Медичний центр Шиба, найбільший шпиталь Ізраїлю, протягом шести тижнів керував польовим шпиталем на заході України після російського вторгнення 24 лютого.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
В ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один деньВ ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один день
Американські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинцівАмериканські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинців
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
У Росії за місяць вдасться мобілізувати лише третину офіційно запланованих резервісті — експертУ Росії за місяць вдасться мобілізувати лише третину офіційно запланованих резервісті — експерт
Зеленський звернувся до українців на окупованих територіях: уникайте російської мобілізаціїЗеленський звернувся до українців на окупованих територіях: уникайте російської мобілізації
Блок рекламы


Похожие новости
Путін досі не розуміє Україну, часткова мобілізація та псевдореферендуми не усунуть цю слабкість — посол БританіїПутін досі не розуміє Україну, часткова мобілізація та псевдореферендуми не усунуть цю слабкість — посол Британії
Посол США в Україні: «Псевдореферендуми та мобілізація – це ознаки слабкості РФ»Посол США в Україні: «Псевдореферендуми та мобілізація – це ознаки слабкості РФ»
США розробляють план дій на випадок застосування Росією ядерної зброї – посолСША розробляють план дій на випадок застосування Росією ядерної зброї – посол
Ми не розраховуємо, що війна завершиться скоро — посол СШАМи не розраховуємо, що війна завершиться скоро — посол США
Посол США в Україні нагадала про «прозорість в управлінні» Укренерго та Оператором ГТСПосол США в Україні нагадала про «прозорість в управлінні» Укренерго та Оператором ГТС
Пані посол Фельдгузен розповіла, коли та скільки IRIS-T Україна отримає від НімеччиниПані посол Фельдгузен розповіла, коли та скільки IRIS-T Україна отримає від Німеччини
На згадку про королеву Єлизавету II: кияни несуть квіти під будівлю посольства ВеликобританіїНа згадку про королеву Єлизавету II: кияни несуть квіти під будівлю посольства Великобританії
Посольство України в Ізраїлі закликає утриматись від паломництва до УманіПосольство України в Ізраїлі закликає утриматись від паломництва до Умані
Відповідальність за вибух біля посольства РФ взяла на себе «Ісламська держава»Відповідальність за вибух біля посольства РФ взяла на себе «Ісламська держава»
Екс-посол США в Росії підтримує заборону на видачу віз громадянам РФЕкс-посол США в Росії підтримує заборону на видачу віз громадянам РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости