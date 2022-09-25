Ізраїль прийме на лікування 20 військовослужбовців ЗСУ – посол

Ізраїль має надати допомогу 20 українським солдатам, пораненим під час бойових зіткнень із російськими військами, заявив у неділю посол Ізраїлю у Києві.

«Ізраїль прийме на лікування 20 українських військовослужбовців, які зазнали тяжких поранень під час війни», — написав посол Михайло Бродський у Twitter .

Він додав, що перші два пацієнти прибудуть у неділю для лікування до медичного центру «Шиба» під Тель-Авівом. Лікування включає протезування та реабілітацію.

Israel був прийнятий для лікування 20 Українських служащих, які були серйозно зв'язані під час війни. Перші 2 будуть проходити в Israel today, і будуть стосуватися в @AFSMC . @IsraelinUkraine @MASHAVisrael @IsraelMFA @IsraelMOH — Michael Brodsky (@michael_brodsk) September 25, 2022

Медичний центр Шиба, найбільший шпиталь Ізраїлю, протягом шести тижнів керував польовим шпиталем на заході України після російського вторгнення 24 лютого.