Верещук назвала кількість українців, які все ще перебувають в російському полоні

Росіяни продовжують тримати в полоні не лише українських військових, а й цивільних, серед яких чимало жінок, інформує ZN.ua.

Верещук назвала кількість українців, які все ще перебувають в російському полоні
© Офіс президента

2.5 тисячі українців все ще перебувають в полоні у росіян, повідомила віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю BBC News Україна.

«Люди залишаються в полоні, і найгірше - там залишаються цивільні. Вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Цивільні мають бути повернені, а не обмінені. І серед них є дуже багато жінок», - повідомила Верещук.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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