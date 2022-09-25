Верещук назвала кількість українців, які все ще перебувають в російському полоні

2.5 тисячі українців все ще перебувають в полоні у росіян, повідомила віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю BBC News Україна .

«Люди залишаються в полоні, і найгірше - там залишаються цивільні. Вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Цивільні мають бути повернені, а не обмінені. І серед них є дуже багато жінок», - повідомила Верещук.