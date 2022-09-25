Ворог випустив понад 170 снарядів з «Градів» та ствольної артилерії по Нікопольському району — голова ОВА

Війська РФ знову обстріляли Дніпропетровщину. Загарбники випустили по Нікопольському району понад 170 снарядів з «Градів» та ствольної артилерії. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніенко.

«Дніпропетровщина. 25 вересня. П’ять ударів за ніч… Ворог випустив понад 170 снарядів з «Градів» та ствольної артилерії по трьох громадах Нікопольського району - Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих та поранених.

Однак унаслідок ворожих обстрілів у Нікополі пошкоджені будинки та електропідстанція. Без електроенергії залишилися понад 3 200 сімей.

У Марганці також пошкоджені мережі. Електрика зникла майже у трьох тисяч родин.

«У Червоногригорівській громаді росіяни залишили без електропостачання до 500 людей. Від ворожих снарядів постраждали приватні будинки, магазини, дитячий садок, амбулаторія, автівки, аптека, клуб, стадіон та газогін», - повідомив голова ОВА.

За його словами, відразу після обстрілів почали працювати аварійні бригади. Планують все полагодити до середини дня.

Голова ОВА додав, що в інших районах області ніч минула без надзвичайних ситуацій.