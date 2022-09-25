Масований удар по Запоріжжю: у міськраді повідомили подробиці про постраждалих та руйнування

Вночі у місті було близько десятка прильотів.

Вночі російські окупанти завдали масованого удару по Запоріжжю, у місті зафіксували близько 10 прильотів. У результаті, постраждали мирні мешканці та пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

«У результаті нічних обстрілів постраждала цивільна інфраструктура міста. У багатоквартирних будинках та будинках приватного сектору пошкоджено вікна. У частини будинків зруйновано ще й покрівлю. Якщо ваша оселя теж зазнала руйнувань, повідомляйте про це на 15-80», – зазначив Куртєв.

Крім того, він додав, що у результаті удару пошкоджені заклади освіти Запоріжжя та лікарня. Також є постраждалі люди, але дані щодо них поки уточнюються.





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