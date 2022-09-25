Сербія не визнає результати «референдумів» на окупованих українських територіях - заява МЗС

Це суперечить її національним інтересам

Сербія не визнає результати «референдумів» на окупованих українських територіях - заява МЗС
Сербія не визнає результати псевдореферендумів

Сербія не визнає результати так званих «референдумів» на окупованих українських територіях. Про це заявив голова сербського МЗС Нікола Селакович.

«Сербія, відповідно до Статуту ООН і принципів і норм міжнародного публічного права, не може визнати результати референдуму в українських областях», - сказав Селакович, відповідаючи на питання про те, чи визнає Сербія результати референдумів в окупованих українських областях.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства Сербії, це суперечить національним інтересам країни.

"З іншого боку, це повністю суперечило б нашим національним інтересам, нашій політиці збереження територіальної цілісності та суверенітету та відданості принципу непорушності кордонів", - додав Селакович.


Артем Руденко, ZN.ua





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