Сербія не визнає результати «референдумів» на окупованих українських територіях - заява МЗС

Сербія не визнає результати так званих «референдумів» на окупованих українських територіях. Про це заявив голова сербського МЗС Нікола Селакович.

«Сербія, відповідно до Статуту ООН і принципів і норм міжнародного публічного права, не може визнати результати референдуму в українських областях», - сказав Селакович, відповідаючи на питання про те, чи визнає Сербія результати референдумів в окупованих українських областях.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства Сербії, це суперечить національним інтересам країни.

"З іншого боку, це повністю суперечило б нашим національним інтересам, нашій політиці збереження територіальної цілісності та суверенітету та відданості принципу непорушності кордонів", - додав Селакович.