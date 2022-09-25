Проблеми зі звільненням керівника української ГТС не забарилися: посли G7 зробили заяву
Зазначається, що дотримання правил корпоративного управління незабаром знадобиться передусім Україні, інформує
Посли G7 в Україні заявляють про стурбованість через втручання української влади в управління державних ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) та НЕК "Укренерго".
"Посли G7 занепокоєні втручанням влади в управління Оператора ГТС України та Укренерго", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дотримання реформ корпоративного управління необхідне насамперед самій Україні, яка потребуватиме довіри інвесторів після війни.
"Постійне дотримання реформ корпоративного управління ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку) у державних підприємствах підвищить довіру інвесторів, зупинить корупцію та прискорить поновлення після війни", - наголошується в повідомленні послів G7.