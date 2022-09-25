Проблеми зі звільненням керівника української ГТС не забарилися: посли G7 зробили заяву

Зазначається, що дотримання правил корпоративного управління незабаром знадобиться передусім Україні, інформує ZN.ua.

Проблеми зі звільненням керівника української ГТС не забарилися: посли G7 зробили заяву
© slovoidilo.ua

Посли G7 в Україні заявляють про стурбованість через втручання української влади в управління державних ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) та НЕК "Укренерго". Заява опублікована у твіттері.

"Посли G7 занепокоєні втручанням влади в управління Оператора ГТС України та Укренерго", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дотримання реформ корпоративного управління необхідне насамперед самій Україні, яка потребуватиме довіри інвесторів після війни.

"Постійне дотримання реформ корпоративного управління ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку) у державних підприємствах підвищить довіру інвесторів, зупинить корупцію та прискорить поновлення після війни", - наголошується в повідомленні послів G7.


Лія Ільченко, ZN.ua





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