Проблеми зі звільненням керівника української ГТС не забарилися: посли G7 зробили заяву

Посли G7 в Україні заявляють про стурбованість через втручання української влади в управління державних ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) та НЕК "Укренерго". Заява опублікована у твіттері.

"Посли G7 занепокоєні втручанням влади в управління Оператора ГТС України та Укренерго", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дотримання реформ корпоративного управління необхідне насамперед самій Україні, яка потребуватиме довіри інвесторів після війни.

"Постійне дотримання реформ корпоративного управління ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку) у державних підприємствах підвищить довіру інвесторів, зупинить корупцію та прискорить поновлення після війни", - наголошується в повідомленні послів G7.