Дагестан охопили масштабні протести проти мобілізації, почалася стрілянина: "Вже автоматні черги та..."

Дагестан охопили масштабні протести проти мобілізації, почалася стрілянина: "Вже автоматні черги та..."

У Дагестані спалахнули масштабні мітинги проти мобілізації, яку напередодні оголосив російський диктатор володимир путін.

У неділю, 25 вересня, в селі Ендрей поліція відкрила стрілянину в повітря, щоб заспокоїти мітингувальників. Там люди перекрили федеральну трасу Хасавюрт-Махачкала.

Російський журналіст Олександр Невзоров, навколо вручення якому українське громадянство не вщухає скандал, також прокоментував протести в Дагестані.

"Ух ти. Це маленьке село Ендірей у Дагестані. Вже автоматні черги та градус протесту реально пекельний. Це ж дуже гордий, злий і непохитний народ. Ймовірно, сьогодні на мітингу в Махачкалі о 15-00 буде ще лютіше і серйозніше. Там призначено на головної площі. І очікується "все місто". Схоже, там щось серйозно "зріє"", - прокоментував журналіст.

У столиці Дагестану Махачкалі масовий мітинг призначено на 15:00.

Раніше протести проти мобілізації виявилися ефективними у Чечні. Там рамзан кадиров заявив, що мобілізації у Чечні не буде. Пояснив він це тим, що за час війни в Україні Чечня "перевиконала план у 3 рази" щодо відправлених на війну людей.


Тарас Галушко, politeka.net





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