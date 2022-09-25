Не виключено, що в РФ вирішили мобілізувати у свою армію українських полонених – ISW

Ймовірно росіяни вирішили примусово мобілізувати до своєї армії українських військовополонених. Якщо це правда і їх змусять воювати на стороні Росії, то це буде грубим порушенням Женевської конвенції про військовополонених. Про це у своєму звіті за 24 вересня повідомили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW такого висновку дійшли тому, що 24 вересня російські державні ЗМІ повідомили, що українські військовополонені, які утримуються в Оленівській колонії, в усній формі «просили» владу так званої «ДНР» дозволити їм воювати в добровольчому козачому батальйоні «Богдана Хмельницького» псевдореспубліки.