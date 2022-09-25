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2022-09-25
Не виключено, що в РФ вирішили мобілізувати у свою армію українських полонених – ISW
Якщо це станеться, то це буде ще один серйозний злочин Росії проти України, інформує
© pixabay.com
Ймовірно росіяни вирішили примусово мобілізувати до своєї армії українських військовополонених. Якщо це правда і їх змусять воювати на стороні Росії, то це буде грубим порушенням Женевської конвенції про військовополонених. Про це у своєму звіті за 24 вересня
В ISW такого висновку дійшли тому, що 24 вересня російські державні ЗМІ повідомили, що українські військовополонені, які утримуються в Оленівській колонії, в усній формі «просили» владу так званої «ДНР» дозволити їм воювати в добровольчому козачому батальйоні «Богдана Хмельницького» псевдореспубліки.
Юлія Лавришин, ZN.ua