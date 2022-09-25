La Repubblica: Путін відштовхує Китай, посилюючи війну проти України

«Зважаючи на нову ескалацію війни, на агресію і бажання анексувати території, а також на нові ядерні погрози, я переконаний, у Китаю не залишається іншого вибору, окрім як трохи відалитися від Владіміра Путіна», - сказав професор з міжнародних відносин Китайського народного університету в Пекіні Ши Їньхун.

Коментуючи нинішній стан війни, яку Росія розв’язала проти України, він сказав італійському виданню La Repubblica , що поразка Кремля буде «непростою справою для Китаю».

Після промови Путіна, в якій він оголосив про початок часткової мобілізації в Росії, а також підтримав проведення так званих «референдумів» на окупованих територіях України, дипломати Пекіна почали знову закликати «до діалогу». Власне, такі заклики вони повторювали неодноразово впродовж останніх місяців.

La Repubblica нагадує, що Китай наполягає на початку переговорів і пошуку рішення, яке б враховувало інтереси в сфері безпеки всіх сторін. Всі країни заслуговують на повагу їхнього суверенітету і територіальної цілісності. Акцент на двох останніх концепціях не новий для заяв Пекіна. Слово «всі» у них говорить про двозначність і балансування китайської сторони. Однак, таблоїд Компартії Global Times дав зрозуміти, що терпіння Китаю зараз на межі. Попри те, що газета традиційно звинуватила НАТО в спробах загнати Путіна в глухий кут, вона дійшла цікавого висновку.

«В ситуації в Україні потрібно негайно натиснути на аварійні гальма, поки масштаби війни все ще керовані. У військовому конфлікті між ядерними державами не буде переможців і переможених. Будь-хто, хто спробує повністю здолати опонента, божевільний», - цитує італійське видання рядки зі статті китайського таблоїда.