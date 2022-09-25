“Зло повинно мати ім'я”: в Україні запрацював фонд для виплати винагород за інформацію про воєнних злочинців

Там збиратимуть як саму інформацію, так і гроші для виплати тим, хто допомагатиме злочинців, інформує ZN.ua.

В Україні запрацював фонд "Ініціатива справедливості" (JIF), який збиратиме інформацію про російських воєнних злочинців та виплачуватиме винагороди за надання цінної інформації щодо них. Про це у своєму Facebook повідомив ініціатор проєкту, український журналіст та колишній в’язень Кремля Станіслав Асєєв.

“Ідея проста: ніхто не може приїхати до України, зґвалтувати її жінок, катувати чоловіків – та поїхати назад до РФ, гадаючи, що йому це минеться, – написав Станіслав Асєєв. – Ідея створення українського Центру Візенталя, який би об'єднав інформаційну та практичну складову, мені прийшла після арешту Палича, коли я почав думати, як дотягнутись до тих, хто не спить у Києві на дивані, а десь в окупації чи в Росії”.

Творцями “Ініціативи справедливості”, крім самого Асєєва, є репортерка-правозахисниця та дослідниця в зонах конфліктів на Балканах Джанін ді Джованні, український вчений, релігієзнавець, письменник та колишній в'язень Кремля Ігор Козловський, спецагентка ФБР та ліцензована адвокатка Карен А. Грінуей, засновник проєкту Donbas Frontliner, фоторепортер та військовий кореспондент Андрій Дубчак, українська волонтерка, парамедикиня, засновниця підрозділу “Янголи Тайри” Юлія Паєвська “Тайра”, український адвокат, правозахисник, ветеран російсько-української війни Масі Найєм.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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