“Зло повинно мати ім'я”: в Україні запрацював фонд для виплати винагород за інформацію про воєнних злочинців

В Україні запрацював фонд "Ініціатива справедливості" (JIF), який збиратиме інформацію про російських воєнних злочинців та виплачуватиме винагороди за надання цінної інформації щодо них. Про це у своєму Facebook повідомив ініціатор проєкту, український журналіст та колишній в’язень Кремля Станіслав Асєєв.

“Ідея проста: ніхто не може приїхати до України, зґвалтувати її жінок, катувати чоловіків – та поїхати назад до РФ, гадаючи, що йому це минеться, – написав Станіслав Асєєв. – Ідея створення українського Центру Візенталя, який би об'єднав інформаційну та практичну складову, мені прийшла після арешту Палича, коли я почав думати, як дотягнутись до тих, хто не спить у Києві на дивані, а десь в окупації чи в Росії”.