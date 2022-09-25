Війська РФ обстрілюють цивільні об'єкти вздовж всієї лінії фронту в Донецькій області: є поранені

Окупанти обстрілюють мирне населення із різних видів зброї, інформує ZN.ua.

Війська РФ обстрілюють цивільні об'єкти вздовж всієї лінії фронту в Донецькій області: є поранені
© Нацполіція

Російські війська у неділю, 25 вересня, били по цивільних об’єктах по всій лінії фронту у Донецькій області, заявив голова ОВА Павло Кириленко.

"Вночі були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах Авдіївки, на ранок – масований артобстріл центру міста. За попередньою інформацію, постраждалих немає", - зазначив Кириленко в Telegram.

У Великоновосілківській громаді окупанти вдарили з ЗРК С-300 по Андріївці. В результаті обстрілу пошкоджено місцеву школу та три будинки.

Вночі війська РФ влучили у Красногорівську опорну школу. В результаті обстрілу одна людина отримала поранення.

У Краматорському районі найбільше постраждала Святогірська громада. У Святогірську снаряд влучив у багатоповерховий будинок - шестеро людей отримали травми. У Бахмутському районі росіяни стріляли касетними снарядами по Часовоярській громаді.


Анна Конюченко, ZN.ua





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