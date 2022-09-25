ЗСУ звільнили низку сіл під Лиманом: карта бойових дій

25 вересня, у неділю, стало відомо, що в ході контрнаступу Збройні Сили України відвоювали населені пункти Рубці й Лозове на північ від Лиману на Донеччині, інформує Апостроф.

Про це свідчать мапи бойових дій від War Mapper.

Українські підрозділи продовжили наступальнії дії північніше Лиману, що в Донецькій області, й повернули повний контроль над Рубцями й Лозовим, а також увійшли до Новоселівки.

Станом на зараз відомо, що українські військові ведуть бої з російськими окупантами навколо Карпівки, Рідкодуба й Нового у Донецькій області.

На мапі бойових дій позначено синіми стрілками контратаки ЗСУ, жовта зона - це територія повністю контрольована ЗСУ, рожева зона - ведуться бої, червона зона - тимчасова окупація російськими військами.

Також військові аналітики й картографі опублікували карту бойових дій, яка відображає ситуацію на всій території України.


Ліза Бровко, Апостроф





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