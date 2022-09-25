На позиціях - купа л**на: фото забавного щоденника офіцера-окупанта

Українські військовослужбовці знайшли щоденник одного з офіцерів ЗС РФ , в якому окупант розповідав про життя на фронті та ситуацію на позиціях загарбників, інформує Апостроф .

Знімки з одкровеннями росіянина опублікував прес-центр Оперативного угруповання військ "Каховка".

За даними командування, у знайденому щоденнику офіцера ЗС РФ у всій красі описано всю ситуацію в лавах російських військ.

Цікаво, що загарбник описував життя на фронті в блокноті, на який нанесено українську символіку. За словами росіянина, перед окупаційними військами поставили основне завдання – копати та зводити фортифікаційні споруди.

"Відсутнє розуміння про роботу артилерійського підрозділу. Ніхто не живе в будинках. Є все, а ми - бомжі. Ми думаємо, що нас здає командир бригади. Наш взвод обіср*ся, на позиціях купа л*вна. Зайва зброя - зібрати та н***й скинути. Стріляти, стріляти з усієї х**ні", - йдеться у знайденому щоденнику, який належав одному з офіцерів російських військ.

Командування не уточнює, на якому напрямі фронту було виявлено особистий блокнот.