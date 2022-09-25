В Італії почалися дострокові парламентські вибори

Сьогодні, 25 вересня, в Італії стартували дострокові парламентські вибори. Вибори пройдуть в обидві палати парламенту – Палату депутатів та Сенат. Згідно з даними опитувань, лідирує правоцентристська коаліція. У разі її перемоги Італія, вперше після закінчення Другої світової війни, може отримати уряд правих сил, повідомляє DW .

Виборчі дільниці в країні відкрилися о 7-й ранку за місцевим часом, голоси почнуть підраховувати після їх закриття о 23.00. Також у цей час опублікують результати перших екзитполів.

Повідомляється, що найбільшу підтримку у 25 відсотків має права партія «Брати Італії», яку очолює Джорджа Мелоні. Крім того, у праву коаліцію також входять партії «Ліга Півночі» під керівництвом Маттео Сальвіні та «Вперед, Італіє», яку очолює Сільвіо Берлусконі.

Згідно з опитуваннями, друге місце за популярністю отримала ліва «Демократична партія» — 21,2 відсотка, яку очолює Енріко Летта. Аналітики вважають, що демократи в Італії перебувають у невигідному становищі на виборах, адже вони не змогли створити єдиний союз, як це зробили праві сили.

За даним опитувань, партію «Рух п'яти зірок» готові підтримати близько 13 відсотків виборців. При цьому близько 40 відсотків опитаних напередодні голосування, ще не визначились із вибором.

На посаду прем'єр-міністра Італії у разі перемоги правої коаліції може претендувати лідер партії, яка отримає найбільшу кількість голосів. Наразі головним претендентом вважають Джорджу Мелоні. Якщо вона переможе, то стане першою жінкою в історії Італії на посаді прем'єра.