Війська РФ обстріляли п'ять районів Харківської області: є постраждалі

Пошкоджено школу, будинки та підприємство.

Війська РФ обстріляли п'ять районів Харківської області: є постраждалі
© Офіс генпрокурора

Російські війська у суботу, 24 вересня, обстріляли Куп'янський, Харківський, Богодухівський, Чугуївський та Красноградський райони Харківської області, заявив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу був пошкоджений та зайнявся заклад освіти. В Чугуївському районі пошкоджена інфраструктура агропромислового підприємства", - зазначив Синєгубов у Telegram.

У Красноградському районі спрацювала ППО. В Куп'янському районі сім людей отримали поранення. В Харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 49-річний чоловік.

"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Наші захисники продовжують бити ворога, використовуючи весь доступний їм арсенал", - додав голова ОВА.


Анна Конюченко, ZN.ua





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