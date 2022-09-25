Окупанти вдарили по Одесі, Миколаєву та іншим містам: що відомо

Вночі російські окупанти, які продовжують ракетний терор українських міст, обстріляли низку українських областей.

Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на повідомлення місцевої влади, інформує Апостроф.

Обстріл Одеси

Зранку 25 вересня Одесу атакували дронами-камікадзе. Російські окупанти тричі потрапили до адмінбудівлі в центрі міста. Як повідомили у прес-службі ОК "Південь", один дрон збитий силами протиповітряної оборони, людських втрат немає. У місті була сильна пожежа, яку гасили рятувальники.

Отак виглядало небо над містом.


Обстріл Миколаєва

Сьогодні вночі Миколаїв знову зазнав обстрілів, окупанти пошкодили житлові будинки, є влучення у мережі водопроводу. Ремонтні бригади і комунальники продовжують роботу на місцях, фахівці оглядають райони, що потрапили під обстріли.

Обстріл Дніпра

По Дніпру ворог цієї ночі вдарив п'ять разів, випустивши понад 170 снарядів із "Градів" та ствольної артилерії по трьох громадах Нікопольського району – Красногригорівській, Нікопольській та Марганецькій. Попередньо обійшлося без загиблих та поранених. У Нікополі пошкоджено будинки та електропідстанцію, без світла понад 3200 сімей. У Марганці теж понівечені мережі. Електрика зникла майже у 3000 сімей. У Червоногригорівській громаді росіяни залишили без електропостачання до 500 людей. Від ворожих снарядів постраждали приватні будинки, магазини, дитячий садок, амбулаторія, автомобілі, аптека, клуб, стадіон та газопровід. Бригади електриків планують відремонтувати все до середини цього дня.

Обстріл Запоріжжя

Крім того, цієї ночі окупанти завдали масованого удару по Запоріжжю. Повідомляється про десять прильотів. Руйнування зазнали об'єкти інфраструктури. В одному з районів знеструмлено електропідстанцію. У багатоквартирних будинках та будинках приватного сектора пошкоджено вікна. У частини будинків зруйновано ще й покрівлю. Крім того, у Запоріжжі пошкодження отримали і навчальні заклади лікарня, на місцях працюють відповідні служби.


Інна Погрібна, Апостроф





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