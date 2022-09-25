Мобілізація в Україні, в ОП попередили, що можуть призвати 5,5 млн людей: "У нас резервна..."

військкомат, мобілізація

Україна, якщо це знадобиться, може провести мобілізацію, в рамках якої армію можна збільшити на 5,5 млн військовослужбовців.

Про це радник Офісу президента Олексій Арестович заявив в ефірі "Фейгин LIVE" на 213 день повномасштабної війни рф проти України.

Політик зауважив, що в Україні проживає 40 млн людей, тобто є мобілізаційний потенціал. У випадку необхідності до ЗСУ можуть призвати 5,5 мільйонів людей.

"Якщо нам бракуватиме людей для оборони, то і у нас буде мобілізація. Ще раз. У нас резервна мобілізація становить 5,5 млн осіб", — пояснив Арестович.

Також на думку Арестовича, Захід може допомогти Україні озброїти та вдягнути нових військових.

Алексей Арестович

При цього в разі необхідності ураїнських студентів також можуть мобілізувати до ЗСУ. Вже зараз студентів, які навчаються за кордоном, перестали відпускати з України. Радник ОП наголосив, що зараз на кону стоїть питання існування української нації.

"Поки студентів не чіпають, вони не йдуть до армії, але цілком може статися таке, що підуть взагалі всі чи дуже багато хто. Якщо в росії мобілізують мільйон, то про який виїзд ви кажете? Ви взагалі хочете, щоб Україна вціліла, чи хочете вирішити свої особисті проблеми з навчанням у Сорбонні чи Оксфорді?", — додав Арестович.

українські військові, бійці ЗСУ


Тарас Галушко, politeka.net





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