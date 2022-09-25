Мобілізація в Україні: які бувають порушення при призові на військову службу
Роз’яснення дав експерт.
В Україні триває загальна мобілізація, яка введена через військову агресію РФ. Адвоката Ростислав Кравець, голова профспілки «Українська незалежна фундація юристів», голова АТ «Кравець і партнери»
Кравець наголосив, що в Україні бувають ситуації, коли мобілізація віськовозобовязаних чоловіків відбувається з порушеннями.
«Приміром, не проведення медкомісій або поверхове їх проведення. Нерідко мобілізувалися особи, які були зняті з військового обліку. У той же час порушення при мобілізації не є підставою для звільнення з військової служби. Відповідні підстави передбачені у