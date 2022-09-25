Мобілізація в Україні: які бувають порушення при призові на військову службу

Роз’яснення дав експерт.

Мобілізація в Україні: які бувають порушення при призові на військову службу
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

В Україні триває загальна мобілізація, яка введена через військову агресію РФ. Адвоката Ростислав Кравець, голова профспілки «Українська незалежна фундація юристів», голова АТ «Кравець і партнери» розповів виданню «Телеграф», які можуть виникають порушення під час проведення мобілізації.

Кравець наголосив, що в Україні бувають ситуації, коли мобілізація віськовозобовязаних чоловіків відбувається з порушеннями.

«Приміром, не проведення медкомісій або поверхове їх проведення. Нерідко мобілізувалися особи, які були зняті з військового обліку. У той же час порушення при мобілізації не є підставою для звільнення з військової служби. Відповідні підстави передбачені у статті 26 закону України «Про військовий обов’язок та військову службу». Перелік, знову ж таки, досить широкий, тож раджу вивчити саму статтю», – пояснив експерт.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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