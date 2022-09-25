Мобілізація в Україні: які бувають порушення при призові на військову службу

В Україні триває загальна мобілізація, яка введена через військову агресію РФ . Адвоката Ростислав Кравець, голова профспілки «Українська незалежна фундація юристів», голова АТ «Кравець і партнери» розповів виданню «Телеграф», які можуть виникають порушення під час проведення мобілізації.

Кравець наголосив, що в Україні бувають ситуації, коли мобілізація віськовозобовязаних чоловіків відбувається з порушеннями.