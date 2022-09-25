Північна Корея ймовірно запустила балістичну ракету – Yonhap

Північна Корея ймовірно здійснила запуск балістичної ракети в ніч на неділю, повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap . Це перший подібний запуск після того, як на початку червня КНДР було встановлено одноденний рекорд із восьми ракет.

Щонайменше одна ракета була запущена в Східне море, повідомляє видання з посиланням на збройні сили Південної Кореї. Берегова охорона Японії також повідомила про ймовірний запуск балістичної ракети.