Північна Корея ймовірно запустила балістичну ракету – Yonhap
Країна знову намагається залякувати США і їхніх азійських союзників, інформує
Північна Корея ймовірно здійснила запуск балістичної ракети в ніч на неділю, повідомляє південнокорейське інформагентство
Щонайменше одна ракета була запущена в Східне море, повідомляє видання з посиланням на збройні сили Південної Кореї. Берегова охорона Японії також повідомила про ймовірний запуск балістичної ракети.
У 2022 році північнокорейський лідер Кім Чен Ин випустив більше балістичних ракет, ніж за будь-який інший рік свого перебування при владі. Він випробував ракети, призначені для ухилення від ракет-перехоплювачів США, що збільшує загрозу реального ядерного удару по США та їх союзникам в Азії.