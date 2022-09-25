Північна Корея ймовірно запустила балістичну ракету – Yonhap

Країна знову намагається залякувати США і їхніх азійських союзників, інформує ZN.ua.

Північна Корея ймовірно запустила балістичну ракету – Yonhap
© Getty Images

Північна Корея ймовірно здійснила запуск балістичної ракети в ніч на неділю, повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap. Це перший подібний запуск після того, як на початку червня КНДР було встановлено одноденний рекорд із восьми ракет.

Щонайменше одна ракета була запущена в Східне море, повідомляє видання з посиланням на збройні сили Південної Кореї. Берегова охорона Японії також повідомила про ймовірний запуск балістичної ракети.

У 2022 році північнокорейський лідер Кім Чен Ин випустив більше балістичних ракет, ніж за будь-який інший рік свого перебування при владі. Він випробував ракети, призначені для ухилення від ракет-перехоплювачів США, що збільшує загрозу реального ядерного удару по США та їх союзникам в Азії.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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