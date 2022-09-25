Підтримка Путіна слабшає: Індія та Китай виступають за переговори щодо припинення війни в Україні — The Guardian

Традиційні союзники РФ , схоже, остаточно дали зрозуміти, що не збираються підтримувати Кремль у війні проти України, інформує ZN.ua .

Після тижня тиску на 77-ій сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров виголосив скандальну промову, в якій висловив різкі докори на адресу Заходу, звинувативши його у нібито «гротескній» кампанії проти росіян.

Але жодна велика нація не підтримала Росію, включно з Китаєм, який за кілька днів до лютневого вторгнення в Україну пообіцяв «нерозривний» зв’язок із президентом Путіним. У своїй промові міністр закордонних справ Китаю Ван І закликав Росію та Україну «не дати кризі поширитися далі» та вплинути на країни, що розвиваються.

«Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне вирішення української кризи. Нагальним пріоритетом є сприяння мирним переговорам. Фундаментальним рішенням є вирішення законних проблем безпеки всіх сторін і створення збалансованої, ефективної та стійкої архітектури безпеки», — сказав Ван у суботу, 24 вересня.



