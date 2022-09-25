Україна готує нові обміни полоненими – ГУР

Робот з поповнення обмінного фонду ведеться безперервно, інформує ZN.ua.

Україна готує нові обміни полоненими – ГУР
© Апостроф

Україна готується до наступних обмінів по звільненню українських воїнів з полону. Про це повідомив речник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Координаційний штаб над цим працює. Тому без перерви, після цього обміну, після цього повернення, паралельно вже триває підготовка до наступних обмінів. І як сказав генерал Буданов, ми будемо повертати всіх", - сказав Юсов.

За його словами, Україна має достатній "обмінний фонд", який постійно поповнюється.

"Збройні сили України сьогодні і на сході, і на півдні, на Харківському, на Херсонському напрямку роблять все можливе для активного поповнення обмінного фонду. І цей процес триває", - зауважив Юсов.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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