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2022-09-25
Україна готує нові обміни полоненими – ГУР
Робот з поповнення обмінного фонду ведеться безперервно, інформує
© Апостроф
Україна готується до наступних обмінів по звільненню українських воїнів з полону. Про це повідомив речник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону.
"Координаційний штаб над цим працює. Тому без перерви, після цього обміну, після цього повернення, паралельно вже триває підготовка до наступних обмінів. І як сказав генерал Буданов, ми будемо повертати всіх", - сказав Юсов.
За його словами, Україна має достатній "обмінний фонд", який постійно поповнюється.
"Збройні сили України сьогодні і на сході, і на півдні, на Харківському, на Херсонському напрямку роблять все можливе для активного поповнення обмінного фонду. І цей процес триває", - зауважив Юсов.
Оксана Лебедина, ZN.ua