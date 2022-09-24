У руйнуванні Маріуполя звинувачує ЗСУ: студентка з Дніпра вирішила допомогти російській пропаганді

У руйнуванні Маріуполя звинувачує ЗСУ: студентка з Дніпра вирішила допомогти російській пропаганді

До повномасштабної війни дівчина отримувала освіту в Дніпрі. З початком блокади Маріуполя, однокурсники втратили зв’язок з нею.

Про це розповіла випускниця факультету Мирослава Жулінська. Ірину розшукували всім факультетом, поширювали інформацію та намагалися дізнатися про її стан.

Пізніше дівчину знайшли. Вона вижила, але, як виявилося, тепер працює на пропагандистському каналі в Маріуполі. У своїх матеріалах вона дискредитує ЗСУ, звинувачуючи їх у руйнуванні Маріуполя.

А тепер особа представляється “кореспондентом” і з радістю працює на ТБ окупанта. Розповідає нісенітниці про українських “каратєлєй” та як гарно живе Маріуполь з “русским миром”. Якби особа відповідала на повідомлення, то мені б хотілося почути відповідь лише на одне питання, – про що думаєш, коли їдеш на інтерв’ю до Охлобистіна, повз могили сусідів та знайомих, яких вбила русня і як писати стендапи, стоячи на кістках? Подобається? – зазначила Мирослава.


Алексей Ионов, politeka.net





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