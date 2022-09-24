У руйнуванні Маріуполя звинувачує ЗСУ: студентка з Дніпра вирішила допомогти російській пропаганді
До повномасштабної війни дівчина отримувала освіту в Дніпрі. З початком блокади Маріуполя, однокурсники втратили зв’язок з нею.
Про це розповіла
Пізніше дівчину знайшли. Вона вижила, але, як виявилося, тепер працює на пропагандистському каналі в Маріуполі. У своїх матеріалах вона дискредитує ЗСУ, звинувачуючи їх у руйнуванні Маріуполя.
А тепер особа представляється “кореспондентом” і з радістю працює на ТБ окупанта. Розповідає нісенітниці про українських “каратєлєй” та як гарно живе Маріуполь з “русским миром”. Якби особа відповідала на повідомлення, то мені б хотілося почути відповідь лише на одне питання, – про що думаєш, коли їдеш на інтерв’ю до Охлобистіна, повз могили сусідів та знайомих, яких вбила русня і як писати стендапи, стоячи на кістках? Подобається? – зазначила Мирослава.