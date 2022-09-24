Новостей.COM ⇒
2022-09-24
Міжнародний бізнес, який лишився в РФ - стане співучасником путінської війни – Кулеба
У МЗС закликали міжнародні компанії піти з ринку Росії, інформує
© https://www.president.gov.ua/
Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що міжнародні компанії, які залишились працювати на території Росії після її вторгнення в Україну, тепер сприятимуть владі у мобілізаційних заходах, що дорівнює співучасті у війні.
Про це Кулеба написав у
"Мобілізація Путіна також впливає на міжнародний бізнес, який продовжує працювати в Росії. Тепер вони зобов’язані за законом допомагати владі залучати своїх співробітників. Вибір – або стати співучасниками путінської варварської війни, або негайно піти з Росії", – наголосив очільник МЗС України.
Оксана Лебедина, ZN.ua