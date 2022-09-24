Міжнародний бізнес, який лишився в РФ - стане співучасником путінської війни – Кулеба

У МЗС закликали міжнародні компанії піти з ринку Росії, інформує ZN.ua.

Міжнародний бізнес, який лишився в РФ - стане співучасником путінської війни – Кулеба
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Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що міжнародні компанії, які залишились працювати на території Росії після її вторгнення в Україну, тепер сприятимуть владі у мобілізаційних заходах, що дорівнює співучасті у війні.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Мобілізація Путіна також впливає на міжнародний бізнес, який продовжує працювати в Росії. Тепер вони зобов’язані за законом допомагати владі залучати своїх співробітників. Вибір – або стати співучасниками путінської варварської війни, або негайно піти з Росії", – наголосив очільник МЗС України.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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