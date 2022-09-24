Нідерланди готові приймати росіян, які тікають від мобілізації

Нідерланди слідом за Німеччиною висловили готовність приймати росіян, які біжать від мобілізації, інформує ZN.ua.

Нідерланди готові приймати росіян, які тікають від мобілізації

Росіяни, які приїжджають до Нідерландів, щоб уникнути військової служби у власній країні, "точно не будуть" вислані назад», - сказав держсекретар королевста Ерік Ван дер Бург.

Про це повідомила "Медіазона" із посиланням на місцеві ЗМІ.

Ще наприкінці червня держсекретар Нідерландів говорив, що російським призовникам, які відмовляються воювати в Україні або дезертують, дозволять залишитися в країні принаймні до кінця 2022 року.

"Ключове питання полягає в тому, що відбувається, коли їх відправляють назад: чи приймають їх з розкритими обіймами чи їм загрожує небезпека?" - Запитує чиновник.

Поки що російських втікачів від мобілізації до Нідерландів не зареєстровано.

Нагадаємо, глава Євроради Шарль Мішель на полях Генасамблеї ООН також виступив за відкриття кордонів ЄС для росіян, які біжать з країни. За його словами, Європа має дозволити в'їзд громадянам РФ, які бажають тікати з країни. ЄС має продемонструвати "відкритість тим, хто не хоче бути інструментом Кремля".


Юлія Мельничук, ZN.ua





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