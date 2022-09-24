Нідерланди готові приймати росіян, які тікають від мобілізації

Росіяни, які приїжджають до Нідерландів, щоб уникнути військової служби у власній країні, "точно не будуть" вислані назад», - сказав держсекретар королевста Ерік Ван дер Бург.

Про це повідомила "Медіазона" із посиланням на місцеві ЗМІ.

Ще наприкінці червня держсекретар Нідерландів говорив, що російським призовникам, які відмовляються воювати в Україні або дезертують, дозволять залишитися в країні принаймні до кінця 2022 року.

"Ключове питання полягає в тому, що відбувається, коли їх відправляють назад: чи приймають їх з розкритими обіймами чи їм загрожує небезпека?" - Запитує чиновник.

Поки що російських втікачів від мобілізації до Нідерландів не зареєстровано.