"Родичі не можуть впізнати своїх рідних": звільнені з полону Герої перебувають у тяжкому стані

Днями Україна провела великий обмін полоненими з росією, під час якого додому повернулися 215 військовослужбовців, переважно захисники маріупольської "Азовсталі". Проте більшість із них перебувають у тяжкому стані.

Як повідомила голова патронатної служби "Азова" Олена Толкачова у коментарі "Українській правді", практично у кожного звільненого українського захисника спостерігається крайній ступінь анорексії.

"Стан наших військових просто шокуючий. Є випадки, коли родичі не можуть впізнати своїх рідних", — сказала вона.

За словами Толкачової, витягнуті з полону захисники знесилені та контужені, у багатьох із них спостерігаються приховані переломи та загострення хронічних хвороб.

Всім українцям надається необхідна медична допомога, а багато хто з них перебуває на відновленні. Частину з них незабаром відправлять на лікування за кордон.

Крім того, держава працює над тим, щоб якнайшвидше відновити їхні документи та банківські рахунки, на які вони зможуть отримувати належні їм виплати.