"Родичі не можуть впізнати своїх рідних": звільнені з полону Герої перебувають у тяжкому стані

"Родичі не можуть впізнати своїх рідних": звільнені з полону Герої перебувають у тяжкому стані

Днями Україна провела великий обмін полоненими з росією, під час якого додому повернулися 215 військовослужбовців, переважно захисники маріупольської "Азовсталі". Проте більшість із них перебувають у тяжкому стані.

Як повідомила голова патронатної служби "Азова" Олена Толкачова у коментарі "Українській правді", практично у кожного звільненого українського захисника спостерігається крайній ступінь анорексії.

"Стан наших військових просто шокуючий. Є випадки, коли родичі не можуть впізнати своїх рідних", — сказала вона.

За словами Толкачової, витягнуті з полону захисники знесилені та контужені, у багатьох із них спостерігаються приховані переломи та загострення хронічних хвороб.

Всім українцям надається необхідна медична допомога, а багато хто з них перебуває на відновленні. Частину з них незабаром відправлять на лікування за кордон.

Крім того, держава працює над тим, щоб якнайшвидше відновити їхні документи та банківські рахунки, на які вони зможуть отримувати належні їм виплати.


Алексей Ионов, politeka.net





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