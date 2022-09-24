Офіс президента може затягувати з конфіскацією активів російських олігархів, щоб використати їх як засіб торгів – ЦПК

Якби активи конфіскували кілька місяців тому, отримані гроші вже могли б значно допомогти нам у війні з Росією, інформує ZN.ua.

Офіс президента може затягувати з конфіскацією активів російських олігархів, щоб використати їх як засіб торгів – ЦПК

Конфіскація через санкції дає можливість швидко, протягом кількох місяців, стягувати активи російських олігархів на користь держави та вкладати отримані кошти в перемогу на війні, однак влада (уряд, офіс президента, СБУ, НБУ та інші) затягує з цим процесом із невідомих громадськості причин. Ймовірні причини такого явища пояснює заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербан у статті «Чому в офісі президента не поспішають із конфіскацією активів російських олігархів».

Авторка нагадує, що низка російських олігархів уже фігурує в розслідуваннях Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки, Служби безпеки України та поліції.

«Всі перелічені органи, як і прокуратура, наразі фактично перебувають під повним контролем офісу президента. Офіс бере безпосередню участь у створенні санкційних списків росіян для РНБО», – йдеться у статті.

Відповідь на питання «Чому ж ОП паралельно не стимулює накладення на цих осіб санкцій, що дадуть змогу швидко конфіскувати їхні активи, використовуючи наявні у правоохоронців матеріали справ?», за словами Щербан, може критися якраз у бажанні здійснювати контроль над активами в ручному і прихованому режимі та використовувати їх як засіб торгів із російськими олігархами.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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