В Харківській області затримали керівника в псевдополіції

В Харківській області правоохоронці затримали зраднка, який під час окупації Ізюма займав керівну посаду в псевдополіції, інформує Харківська обласна прокуратура у Facebook.

"Затримано та повідомлено про підозру 43-річному колишньому поліцейському з м. Ізюм за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдетьтся в повідомленні.

Колишній поліцейський добровільно перейшов на бік окупантів та обійняв посаду "дільничного інспектора поліції", а згодом отримав "підвищення" і став "начальником відділу дільничних інспекторів".

Після дкокупації Харківської області чоловік намагався втекти, але 23 вересня його затримали правоохоронці.

Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.