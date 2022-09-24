У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"

Виїзд росіян з країни через намагання уникнути мобілізації - втеча від реальності, вважає глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс. У себе на сторінці в Twitter він наголосив, що громадяни РФ повинні воювати, але не проти України.

"Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти Путіна", - пише Ландсбергіс.