Ворог безуспішно намагається повернути втрачені позиції: карта боїв в Україні

Станом на 213-й день повномасштабної війни в Україні російські війська продовжують безуспішно намагатися повернути втрачені позиції на сході та півдні України, тоді як ЗСУ наступають у напрямку Лимана.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW), інформує Апостроф.

ЗСУ успішно відбивають спроби загарбників повернути втрачені позиції навколо Куп'янська. Російські бойовики зробили спробу зруйнувати дамбу в Печенігах, щоб підтопити з річки Сіверський Донець і порушити матеріально-технічне забезпечення на східному березі, але їх тактика не мала успіху.

Водночас українські захисники наступають на північ та північний захід від Лиману. Російські пропагандисти писали про прорив своєї оборони в районі Карпівки та Рідкодуба, але офіційного підтвердження поки що не було.

Окупанти продовжують основні зусилля спрямовувати на регулярні обстріли з реактивної артилерії вздовж лінії фронту в районі Бахмута та Донецька. Також ворог безуспішно спробував здійснити наземний штурм Зайцева та Майорська в районі Бахмута та навколо Новомихайлівки, Авдіївки, Опитного та Кам'янки у районі Донецька.

На півдні України також точаться бої вздовж усієї лінії зіткнення. Окупанти організовують оборону захоплених територій та використовує БПЛА для пошуку можливостей завдати удару українським позиціям. При цьому ЗСУ вдарили по понтонній переправі у Новій Каховці, двом скупченням озброєння та техніки ворога у Бериславському, Каховському та Херсонському районах.

Українські воїни обстріляли станцію радіоелектронної боротьби у районі Крутого Яру та знищили ворожий ракетний комплекс "Тор" у Баштанському районі. Під український вогонь потрапила колона рашистів зі зброєю та технікою в Каховці, а також завдано удару по Каховському мосту.


Катерина Глянько, Апостроф





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