СБУ: Наказ катувати цивільний в Херсоні віддав полковник поліції Науменко
Йому вже оголосили підозру в порушенні законів та звичаїв війни, інформує
Служба безпеки України встановила, що віддав наказ про катування українців у тимчасово окупованому Херсоні заступник начальника управління Росгвардії по Ростовській області полковник поліції Алєксандр Науменко із позивним "Альфа". Як
Саме полковник Науменко віддав наказ здійснювати незаконні затримання та тортури щодо місцевих мешканців. Також він дозволив мародерити - проникати в помешкання українських громадян та красти їх майно.
"Він особисто брав участь у розгоні мирних мітингів у Херсоні. Віддавав накази застосовувати проти українських громадян світлошумові гранати та сльозогінний газ. Серед херсонців були потерпілі, - повідомляє пресслужба Служби безпеки. - Крім того, за його вказівкою російські військові викрали двох українців і декілька тижнів жорстоко їх катували. Вони намагалися вибити з них інформацію про військових ЗСУ та їх місця дислокації, а також схиляли до співпраці з окупантами".
Науменку вже оголосили підозру по ч. 1 ст. 438 ККУ - порушення законів та звичаїв війни.