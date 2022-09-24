СБУ: Наказ катувати цивільний в Херсоні віддав полковник поліції Науменко

Служба безпеки України встановила, що віддав наказ про катування українців у тимчасово окупованому Херсоні заступник начальника управління Росгвардії по Ростовській області полковник поліції Алєксандр Науменко із позивним "Альфа". Як повідомляє пресслужба СБУ , з березня він керує російськими збройними формуваннями, які перебувають на захопленій окупантами території області.

Саме полковник Науменко віддав наказ здійснювати незаконні затримання та тортури щодо місцевих мешканців. Також він дозволив мародерити - проникати в помешкання українських громадян та красти їх майно.

"Він особисто брав участь у розгоні мирних мітингів у Херсоні. Віддавав накази застосовувати проти українських громадян світлошумові гранати та сльозогінний газ. Серед херсонців були потерпілі, - повідомляє пресслужба Служби безпеки. - Крім того, за його вказівкою російські військові викрали двох українців і декілька тижнів жорстоко їх катували. Вони намагалися вибити з них інформацію про військових ЗСУ та їх місця дислокації, а також схиляли до співпраці з окупантами".

Науменку вже оголосили підозру по ч. 1 ст. 438 ККУ - порушення законів та звичаїв війни.