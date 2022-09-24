"Ірану цього просто так не пробачать": експерт розповів про реакцію Заходу на атаку дронів в Україні

Експерт вважає, що російська атака з використанням іранських дронів отримає реакцію Заходу.

Радник глави Офісу президента України та військовий експерт Олексій Арестович розповів, що змусило росіян використовувати іранські безпілотники, та спрогнозував наслідки їх застосування із боку Заходу.

Олексій Арестович вважає, що атака російської армії на українські міста з використанням БПЛА іранського виробництва ще отримає належну реакцію від Заходу. Про це він повідомив у вечірньому ефірі у блогера Марка Фейгіна.

Радник нагадав, що 23 вересня під час атаки російських окупантів українськими засобами ППО було збито 6 іранських безпілотників.

"Це може означати дві речі: росіяни почали економити ракети або почали випробувати нові засоби поразки та наші способи реакції на них", - зазначив він.

Крім того, експерт спрогнозував реакцію Заходу на постачання Іраном Росії зброї, яка використовується у бойових діях в Україні.

"Те, що Іран нав'язався допомагати Росії, на Заході дуже добре відзначили, особливо в Сполучених Штатах поставили "в залік", і буде реакція. Якою вона буде ми зрозуміємо трохи пізніше. Але Ірану цього просто так не пробачать", - наголосив Арестович.

Нагадаємо, після того, як російські окупанти застосували для ударів територією України дрони-камікадзе іранського виробництва, українська сторона прийняла рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.