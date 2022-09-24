Країни G7 ніколи не визнають псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України — заява

Лідери G7 також пообіцяли подальшу підтримку України.

Країни G7 ніколи не визнають псевдореферендуми, організовані російськими загарбниками на тимчасово окупованих територіях України. Також лідери G7 обіцяють продовжити надавати фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та юридичну підтримку Україні. Про це йдеться в офіційній заяві G7.

«Ми, лідери G7, рішуче засуджуємо фіктивні референдуми, які Росія намагається використати для створення фальшивого приводу для зміни статусу суверенної території України, яка є об’єктом російської агресії. Ці дії явно порушують Статут ООН і міжнародне право і суперечать верховенству права між державами», - заявили лідери G7, підкресливши, що псевдореферендуми, ініційовані Росією та її довіреними особами, не мають жодної юридичної сили чи легітимності.

Лідери G7 також наголосили, що методи організації псевдореферендумів жодним чином не поважають демократичні норми, згадавши і відверте залякування місцевого населення.

«Ці «референдуми» на територіях, які примусово опинилися під тимчасовим контролем Росії, жодним чином не є легітимним волевиявленням українського народу, який послідовно чинив опір спробам РФ змінити кордони силою. Ми ніколи не визнаємо ці референдуми, які є кроком до анексії, і ми ніколи не визнаємо анексію, якщо вона відбудеться», - йдеться у заяві.

Крім того, лідери G7 розкритикували навмисні ескалаційні кроки Росії, включаючи часткову мобілізацію і безвідповідальну ядерну риторику.

«Ми закликаємо всі країни однозначно відкинути ці фіктивні референдуми як спробу Росії прикрити свої порушення міжнародного права. Ми готові накласти подальші економічні витрати на Росію, а також на фізичних та юридичних осіб у Росії та за її межами, які надають політичну чи економічну підтримку незаконним спробам РФ змінити статус території України», - підкреслили лідери G7.

Країни G7 також пообіцяли подальшу підтримку України.

«Ми непохитні у своїй відданості наданню підтримки, необхідної Україні, щоб відстояти свій суверенітет і територіальну цілісність, захищати себе та вибирати власне майбутнє. Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та юридичну підтримку, а також підтримуватимемо зусилля з відновлення України, зокрема через Міжнародну експертну конференцію з відновлення, реконструкції та модернізації України в Берліні 25 жовтня. Ми будемо твердо стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно», - наголошується в заяві.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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