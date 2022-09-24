Навіть страшно взяти до рук: мобілізовані росіяни шоковані виданою їм "зброєю", відео

Держава-терорист Росія на тлі рекордних втрат у живій силі й військовій техніці оголосила мобілізацію населення на повномасштабну війну проти України. Однак РФ не може спорядити навіть перших новомобілізованих окупантів, інформує Апостроф.

Про це свідчить відео одного з окупантів, який показує видані іржаві автомати.

Російське окупаційне військо критично потребувало нового "гарматного м'яса", тому Кремль вирішив погнати на повномасштабну війну, за офіційними російськими даними, 300 тисяч резервістів. При цьому питання спорядження окупантів-новобранців, імовірно, зовсім не хвилювало військове керівництво країни-агресора.

У результаті такого підходу до мобілізації російські резервісти замість нормального озброєння отримали іржаві автомати - та сама російська зброя, якій "аналоговнєт".

Проте це ще не все: окрім іржавих автоматів, російським окупантам видали каски та мішки через плече, куди можна вмістити свої пожитки, а потім і свої решти після високоточного удару ЗСУ.


Ліза Бровко, Апостроф





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