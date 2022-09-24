Військові, які повернулися з полону, жодного разу не бачилися з представниками Червоного Хреста — омбудсмен

Тому уповноважений зустрінеться з ними у Женеві.

Військові, які повернулися з полону, жодного разу не бачилися з представниками Червоного Хреста — омбудсмен

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що військові, які повернулися з російського полону кілька днів тому, жодного разу, перебуваючи там, не бачилися з представниками Червоного Хреста. Через те Україна порушуватиме питання щодо невиконання МКЧХ свого мандата щодо зустрічі з полоненими, інформує ZN.ua.

"Це порушення. На мій погляд, це невиконання мандата МКЧХ і ми маємо про це публічно говорити", - написав уповноважений на своєму Telegram-каналі, додаючи, що планує зустрітися з представниками Комітету в жовтні у Женеві.

Він нагадав, що МКЧХ брав на себе зобов'язання щодо гарнізону Маріуполя. Під їх мандатом РФ повинна була дотримуватися вимог Женевської конвенції.

"Вони були присутні під час виходу з "Азовсталі" наших героїв у Маріуполі й, відповідно до своїх мандатів, брали на себе зобов'язання це перевіряти, за цим стежити, моніторити цю ситуацію. Ми побачили, що цього взагалі не відбувалося", - підкреслив він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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