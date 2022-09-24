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2022-09-24
Мобілізація в Україні: які документи потрібні, щоб отримати "бронь"
Роз'яснення дав експерт.
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Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні запровадили воєнний стан та загальну мобілізацію. Адвоката Ростислав Кравець, голова профспілки "Українська незалежна фундація юристів", голова АТ "Кравець і партнери"
Експерт зазначив, що в Україні бронювання здійснюється на підставі відповідних документів від Мінекономіки або (стосується, наприклад, водіїв) Мінінфраструктури.
Для "броні" необхідно надати докази та документи щодо необхідності роботи конкретного співробітника на даному підприємстві. І підтвердити необхідність роботи цього підприємства в під час війни.
Дар'я Скрипник, ZN.ua