Мобілізація в Україні: які документи потрібні, щоб отримати "бронь"

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні запровадили воєнний стан та загальну мобілізацію. Адвоката Ростислав Кравець, голова профспілки "Українська незалежна фундація юристів", голова АТ "Кравець і партнери" розповів виданню "Телеграф", як відбувається бронювання працівників та які документи для цього потрібні.

Експерт зазначив, що в Україні бронювання здійснюється на підставі відповідних документів від Мінекономіки або (стосується, наприклад, водіїв) Мінінфраструктури.

Для "броні" необхідно надати докази та документи щодо необхідності роботи конкретного співробітника на даному підприємстві. І підтвердити необхідність роботи цього підприємства в під час війни.