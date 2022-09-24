Путін не дозволив військовим РФ відступати з Херсона — NYT

За словами американських офіційних осіб, останніми тижнями російський президент Владімір Путін більш активно включився в стратегічне планування війни проти України, зокрема відхилив прохання військових дозволити їм відступити з Херсона, пише NYT .

Відхід із Херсона дозволив би російським військовим організовано відступити через Дніпро, зберігши техніку та врятувавши життя солдатів. Але такий відступ був би ще одним принизливим публічним визнанням невдач Путіна у війні та приніс би Україні другу велику перемогу за один місяць.

Херсон був першим великим містом, яке опинилося під тимчасовою окупацією під час вторгнення росіян, і залишається єдиною регіональною столицею під контролем Москви. Звільнення міста від загарбників було б великим досягненням для президента України Володимира Зеленського.

Зосереджений на перемозі за будь-яку ціну, Путін став більш публічним обличчям війни, оскільки російська армія переживає все більше потрясінь. Це змусило главу Кремля оголосити часткову мобілізацію, що може передбачати залучення 300 тисяч призовників. РФ фактично «визнала», що має занадто мало військових, щоб продовжувати наступ, страждає від нестачі високотехнологічної зброї та не змогла отримати домінування в небі.

Американські офіційні особи, ознайомлені з даними розвідки, сказали, що за лаштунками Путін бере на себе ще більшу роль у війні, зокрема повідомляючи командирам, що стратегічні рішення на полі бою має приймати він. Попри те, що глава Кремля прийняв деякі рекомендації від військових, включаючи мобілізацію, його участь у плануванні створила напругу, заявили американські чиновники.

Офіційні особи США зазначають, що відмова Путіна вивести війська з Херсона також призвела до зниження морального духу серед російських солдатів, які були здебільшого відрізані від своїх ліній постачання, і які, схоже, вважають, що можуть залишитися в безвиході проти українських сил.

«Ситуація в Україні є явно динамічною. Ще занадто рано для повної оцінки, але мені зрозуміло, що стратегічна ініціатива перейшла до українців», — заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Але він попередив, що попереду ще «довгий шлях».

Розбіжності у поглядах Путіна та військових командирів щодо бойових ліній у Херсоні ілюструють, наскільки критичною є ситуація на півдні України для обох сторін, заявили американські чиновники. Попри останні успіхи України на північному сході, територія навколо Херсона є важливим театром бойових дій, що має глибокі стратегічні наслідки для Києва та Москви.

Деякі американські офіційні особи заявили, що бачать проблеми для російських військових на південному театрі бойових дій. Цього тижня високопоставлений чиновник США зазначив, що на півдні Україна може повторити успіхи, досягнуті її військами під час блискавичного наступу на північному сході на початку цього місяця. Якщо Київ відтіснить російські війська ще далі, зрештою під загрозою може опинитись контрольований РФ сухопутний міст до Криму.

Різні погляди щодо Херсона – це лише останні розбіжності між Путіним і військовим командуванням РФ . За словами американських чиновників, старші російські офіцери неодноразово ставили під сумнів перші плани війни, зокрема початковий етап, який передбачав швидкий удар по Києву. Російські офіцери вважали, що Путін наказав воювати, залучивши недостатню кількість військ і зброї.

Побоювання російських офіцерів виправдалися, і після поразки армії РФ під Києвом Путін послабив свій контроль над військовим плануванням. За словами американських чиновників, він дозволив старшим генералам створити нову стратегію, зосереджену на масованих артилерійських обстрілах. Нова стратегія фактично була жорстокою війною на виснаження, яка підіграла силі російської армії та допомогла РФ рухатися вперед на сході України.

Відтоді, як Путін наказав своєму командуванню продовжувати бої в Херсоні, російські військові намагалися зупинити просування українців у цьому регіоні. Минулого тижня росіяни вдарили по дамбі на річці Інгулець, щоб ускладнити поточний контрнаступ ЗСУ.

Але українські удари підірвали переправи через річку Дніпро, що значною мірою відрізало російські війська від їхніх ліній постачання. За словами українських чиновників, росіянам довелося використовувати понтонні мости, щоб перетнути річку, але вони потрапили під український вогонь.

«У них там є підрозділи, які, якщо українці прорвуть лінії, будуть відрізані й оточені. Я не можу переоцінити, наскільки ризикованою є ситуація для них», — сказав старший віцепрезидент Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс.

Відхід через річку Дніпро, ймовірно, дозволив би російським командирам утримувати лінію на півдні з меншою кількістю військ. Це дало б їм більше можливостей для передислокації сил з Херсона в інші райони, або відбиваючи контрнаступ на Харківщині, зміцнюючи лінії оборони на Донбасі чи відкриваючи новий фронт на півдні.

Але Путін сказав командирам, що сам визначить стратегію.

«У цій війні спостерігалася постійна невідповідність між політичними цілями Путіна та військовими засобами їх досягнення. У важливих моментах прийняття рішень Путін зволікав, відмовляючись визнавати реальність, поки варіанти не перетворилися з поганих на гірші», — сказав аналітик Майкл Кофман.

Відведення російських військ через Дніпро також стане фактично відмовою від псевдореферендуму про приєднання до РФ . Проведення таких фіктивних голосувань є ключовою метою Москви. Їхнє блокування залишається одним із першочергових завдань Києва.

Оскільки в Росії загострюється незгода, а чоловіки призовного віку намагаються втекти з країни, щоб уникнути мобілізації, за словами американських чиновників, Путін вважає, що ще одна українська перемога ще більше підірве популярність війни, чим він не може ризикувати.

Розмови глави Кремля з його регіональними військовими командувачами в Україні також можуть бути частиною зусиль, спрямованих на отримання більш точних оцінок ситуації на полі бою. американські офіційні особи заявили, що Путін не отримує точної інформації від своїх головних військових радників - міністра оборони Сєргєя Шойгу та начальника Генерального штабу Валєрія Герасімова.

Окрім блокування відступу з Херсона, Путін висловив сумнів щодо зусиль Росії консолідувати свої позиції на північному сході біля річки Оскіл, куди дійшов український контрнаступ. Путін також виступає проти відступу, тому що він не бажає передавати Зеленському щось, що виглядає як перемога.

Попри те, що глава Кремля вимагає відмови від подальшого відступу, американські офіційні особи заявили, що самі російські офіцери розділилися щодо того, як реагувати на українські контрнаступи. Деякі офіцери вважають, що їм слід відмовитися від директив Путіна, перш ніж українці прорвуть їхні нинішні лінії оборони. Інші вважають, що вони можуть виконувати вказівки глави Кремля.