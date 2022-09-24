Чи є загроза ядерного удару? США підняли в повітря спеціальні літаки-розвідники

24 вересня Сполучені Штати підняли в небо рідкісні літаки-розвідники, які створені для відстеження ядерної зброї. Рух "Cobra Ball" зафіксували над Аляскою та в центральній частині США.

Про це свідчать дані радара AirNav.Radarbox.

США підняли для польоту три унікальні літаки RC-135S "Cobra Ball" - це всі, які є на озброєнні країни. Раніше вони використовувалися для стеження за радянською стратегічною ядерною зброєю - за міжконтинентальними балістичними ракетами.

У суботу двоє з RC-135S "Cobra Ball" були зафіксовані на кордоні з країною-терористом РФ зі сторони Аляски. Ще один вилетів із центральної частини США, долетів до кордону з Канадою та повернувся. Літаки не виходили за межі повітряного простіру США.

Водночас у мережі поширюються думки, що, можливо, це реакція Штатів на путінські погрози ядерної війни. Поки що офіційної інформації з цього приводу немає.


Ліза Бровко, Апостроф





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