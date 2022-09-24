Новостей.COM ⇒
2022-09-24
У Туреччині розкритикували мобілізацію в Росії, адже це віддаляє закінчення війни
Там заявили, що робитимуть все можливе, аби забезпечити "справедливий та довгостроковий мир між Москвою та Києвом", інформує
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що оголошення мобілізації у РФ не наближує кінець війни, тоді як Анкара виступає за дипломатичне вирішення конфлікту. Його слова цитує
"Ми виступаємо за діалог і переговори за участю президентів двох країн. Негативний вплив війни між РФ та Україною відчувають усі й у всіх сферах", – сказав глава турецького МЗС, зазначивши, що Анкара й далі сприятиме забезпеченню "справедливого та довгострокового миру між Москвою та Києвом".
Вікторія Хмілевська, ZN.ua