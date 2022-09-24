У Туреччині розкритикували мобілізацію в Росії, адже це віддаляє закінчення війни

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що оголошення мобілізації у РФ не наближує кінець війни, тоді як Анкара виступає за дипломатичне вирішення конфлікту. Його слова цитує Anadolu .

"Ми виступаємо за діалог і переговори за участю президентів двох країн. Негативний вплив війни між РФ та Україною відчувають усі й у всіх сферах", – сказав глава турецького МЗС, зазначивши, що Анкара й далі сприятиме забезпеченню "справедливого та довгострокового миру між Москвою та Києвом".