Якщо розпочнуться якісь процеси в Росії, ми мусимо бути готовими — лідер Ічкерії Закаєв

Наразі багато чеченців займають вичікувальну позицію просто аби вижити, інформує ZN.ua.

Якщо розпочнуться якісь процеси в Росії, ми мусимо бути готовими — лідер Ічкерії Закаєв
© Getty Images

Очільник уряду Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв переконаний, що понад 90% чеченців сьогодні підтримують ідею незалежності від Росії. Під час інтерв'ю Сергію Гармашу для ZN.UA він розповів, що навіть з-поміж тих 10%, на яких нібито тримається режим Рамзана Кадирова, є лояльні.

"Є ті, кого Путін і Кадиров годують зі своїх рук, і ті, хто обслуговує цей режим, наприклад ЗМІ. А решта, скажімо бюджетники, займають вичікувальну позицію, просто щоб вижити. В нас уже є такий досвід, - розповів Закаєв. - У тому стані, в якому зараз перебуває чеченське суспільство, ми вже були після депортації 1944 року, коли в 1957-му було відтворено Чечено-Інгушську АРСР і наш народ повернувся на свою землю. Чеченці тоді змирилися з ситуацією і просто виживали. Час для дій настав на початку дев'яностих. Те ж саме відбувається тепер".

Закаєв пояснив, що якщо 1991 року мотивацією до боротьби за свободу була депортація, то зараз — дві минулі війни та те, що кожна родина зазнала у них втрат.

"Кожна! Тому якщо зараз розпочнуться якісь процеси в Росії, то це викличе нашу реакцію. До цього ми мусимо бути готовими. І наш уряд, і ті збройні структури, які сьогодні набираються досвіду в Україні", - підсумував Закаєв.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
В ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один деньВ ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один день
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
Американські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинцівАмериканські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинців
Педан показав кадри руйнувань на Харківщині після навали росіян: "Не зможуть передати всього жаху"Педан показав кадри руйнувань на Харківщині після навали росіян: "Не зможуть передати всього жаху"
У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"
Блок рекламы


Похожие новости
ОМОН почав застосовувати силу: у Росії нові мітинги проти мобілізації, десятки затриманих - відеоОМОН почав застосовувати силу: у Росії нові мітинги проти мобілізації, десятки затриманих - відео
У Міноборони розповіли, чи буде Україна наносити удари по території росії: "Ми маємо право…"У Міноборони розповіли, чи буде Україна наносити удари по території росії: "Ми маємо право…"
"Після Криму вони не були впевнені, що українці чинитимуть опір": Закаєв про те, чому Захід змінив думку щодо України"Після Криму вони не були впевнені, що українці чинитимуть опір": Закаєв про те, чому Захід змінив думку щодо України
У Туреччині розкритикували мобілізацію в Росії, адже це віддаляє закінчення війниУ Туреччині розкритикували мобілізацію в Росії, адже це віддаляє закінчення війни
Кадирівці, які на початку повинні були ліквідувати керівництво України, лежать зараз в Білорусі в рефрижераторах — ЗакаєвКадирівці, які на початку повинні були ліквідувати керівництво України, лежать зараз в Білорусі в рефрижераторах — Закаєв
У ISW пояснили, як мобілізація спричинить загострення соціальної напруги у РосіїУ ISW пояснили, як мобілізація спричинить загострення соціальної напруги у Росії
Зеленський розкрив трагічну кількість щоденних втрат серед ЗСУ: "Треба бути дуже обережними..."Зеленський розкрив трагічну кількість щоденних втрат серед ЗСУ: "Треба бути дуже обережними..."
П'ять країн ЄС вимагають більш жорсткого посилення санкцій проти Росії в наступному пакеті — BloombergП'ять країн ЄС вимагають більш жорсткого посилення санкцій проти Росії в наступному пакеті — Bloomberg
Генерал США розкритикував мобілізацію в Росії: «Набирають психічно і фізично непридатних»Генерал США розкритикував мобілізацію в Росії: «Набирають психічно і фізично непридатних»
У Росії за місяць вдасться мобілізувати лише третину офіційно запланованих резервісті — експертУ Росії за місяць вдасться мобілізувати лише третину офіційно запланованих резервісті — експерт
Последние новости
Подгружаем последние новости