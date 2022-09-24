Якщо розпочнуться якісь процеси в Росії, ми мусимо бути готовими — лідер Ічкерії Закаєв

Очільник уряду Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв переконаний, що понад 90% чеченців сьогодні підтримують ідею незалежності від Росії. Під час інтерв'ю Сергію Гармашу для ZN.UA він розповів, що навіть з-поміж тих 10%, на яких нібито тримається режим Рамзана Кадирова, є лояльні.

"Є ті, кого Путін і Кадиров годують зі своїх рук, і ті, хто обслуговує цей режим, наприклад ЗМІ. А решта, скажімо бюджетники, займають вичікувальну позицію, просто щоб вижити. В нас уже є такий досвід, - розповів Закаєв. - У тому стані, в якому зараз перебуває чеченське суспільство, ми вже були після депортації 1944 року, коли в 1957-му було відтворено Чечено-Інгушську АРСР і наш народ повернувся на свою землю. Чеченці тоді змирилися з ситуацією і просто виживали. Час для дій настав на початку дев'яностих. Те ж саме відбувається тепер".

Закаєв пояснив, що якщо 1991 року мотивацією до боротьби за свободу була депортація, то зараз — дві минулі війни та те, що кожна родина зазнала у них втрат.

"Кожна! Тому якщо зараз розпочнуться якісь процеси в Росії, то це викличе нашу реакцію. До цього ми мусимо бути готовими. І наш уряд, і ті збройні структури, які сьогодні набираються досвіду в Україні", - підсумував Закаєв.