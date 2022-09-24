Британська розвідка оцінила ефективність російських ударів по Печенізькій дамбі

Російські військові 21 і 22 вересня завдали ударів по Печенізькій дамбі на річці Сіверський Донець. Для цього вони використали балістичні ракети малої дальності або аналогічну зброю. За даними британської розвідки, сталося це після страйку на Карачунівській дамбі поблизу міста Кривий Ріг.

"Українські сили просуваються далі вниз за течією обох річок. Оскільки російські командири дедалі більше стурбовані своїми оперативними невдачами, вони, ймовірно, намагаються вразити шлюзи дамб, щоб затопити українські військові пункти пропуску",- йдеться в повідомленні розвідки на сторінці у Twitter.