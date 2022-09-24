Британська розвідка оцінила ефективність російських ударів по Печенізькій дамбі

Вони навряд чи суттєво ускладнили роботу ЗСУ.

Британська розвідка оцінила ефективність російських ударів по Печенізькій дамбі
© Google Maps

Російські військові 21 і 22 вересня завдали ударів по Печенізькій дамбі на річці Сіверський Донець. Для цього вони використали балістичні ракети малої дальності або аналогічну зброю. За даними британської розвідки, сталося це після страйку на Карачунівській дамбі поблизу міста Кривий Ріг.

"Українські сили просуваються далі вниз за течією обох річок. Оскільки російські командири дедалі більше стурбовані своїми оперативними невдачами, вони, ймовірно, намагаються вразити шлюзи дамб, щоб затопити українські військові пункти пропуску",- йдеться в повідомленні розвідки на сторінці у Twitter.

Та британські експерти сумніваються, що атаки російських окупантів спричинили значну перешкоду для Сил оборони. Насамперед через відстань між місцем, де відбулося пошкодження та точкою, де вже ведуться бойові дії, інформує ZN.ua.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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