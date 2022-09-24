США засуджують псевдореферендуми і ніколи не визнають анексію Росією українських територій — Байден

США заявили, що ніколи не приймуть «результати» російських псевдореферендумів та не визнають анексію Росією територій України. Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена щодо фіктивних референдумів РФ .

«Сполучені Штати ніколи не визнають українську територію чимось іншим, окрім як частиною України. Російські «референдуми» є фікцією - фальшивим приводом для спроби анексувати частини України силою, що є грубим порушенням міжнародного права, в тому числі Статуту ООН », - заявив Байден.

Він також пообіцяв, що США будуть працювати з союзниками і партнерами, щоб завдати Росії додаткових швидких і серйозних економічних витрат.

«Сполучені Штати стоять разом з нашими партнерами по всьому світу - і з кожною країною, яка поважає основні принципи Статуту ООН , відкидаючи будь-які сфабриковані результати, які оголосить Росія», - йдеться у заяві.