США засуджують псевдореферендуми і ніколи не визнають анексію Росією українських територій — Байден

Байден запевнив, що США продовжать підтримувати Україну і надавати допомогу у сфері безпеки, інформує ZN.ua.

США засуджують псевдореферендуми і ніколи не визнають анексію Росією українських територій — Байден
© The White House / Flickr

США заявили, що ніколи не приймуть «результати» російських псевдореферендумів та не визнають анексію Росією територій України. Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена щодо фіктивних референдумів РФ.

«Сполучені Штати ніколи не визнають українську територію чимось іншим, окрім як частиною України. Російські «референдуми» є фікцією - фальшивим приводом для спроби анексувати частини України силою, що є грубим порушенням міжнародного права, в тому числі Статуту ООН», - заявив Байден.

Він також пообіцяв, що США будуть працювати з союзниками і партнерами, щоб завдати Росії додаткових швидких і серйозних економічних витрат.

«Сполучені Штати стоять разом з нашими партнерами по всьому світу - і з кожною країною, яка поважає основні принципи Статуту ООН, відкидаючи будь-які сфабриковані результати, які оголосить Росія», - йдеться у заяві.

Байден запевнив, що США продовжать підтримувати український народ і надавати допомогу у сфері безпеки, щоб допомогти Україні захистити себе у протистоянні російському вторгненню.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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