США засуджують псевдореферендуми і ніколи не визнають анексію Росією українських територій — Байден
Байден запевнив, що США продовжать підтримувати Україну і надавати допомогу у сфері безпеки, інформує
США заявили, що ніколи не приймуть «результати» російських псевдореферендумів та не визнають анексію Росією територій України. Про це йдеться у
«Сполучені Штати ніколи не визнають українську територію чимось іншим, окрім як частиною України. Російські «референдуми» є фікцією - фальшивим приводом для спроби анексувати частини України силою, що є грубим порушенням міжнародного права, в тому числі Статуту ООН», - заявив Байден.
Він також пообіцяв, що США будуть працювати з союзниками і партнерами, щоб завдати Росії додаткових швидких і серйозних економічних витрат.
«Сполучені Штати стоять разом з нашими партнерами по всьому світу - і з кожною країною, яка поважає основні принципи Статуту ООН, відкидаючи будь-які сфабриковані результати, які оголосить Росія», - йдеться у заяві.
Байден запевнив, що США продовжать підтримувати український народ і надавати допомогу у сфері безпеки, щоб допомогти Україні захистити себе у протистоянні російському вторгненню.