Зеленський розкрив трагічну кількість щоденних втрат серед ЗСУ: "Треба бути дуже обережними..."

У ході повномасштабної війни росії проти України кількість загиблих серед українських захисників є у 5 разів меншою, ніж серед російських окупантів.

При цьому, за даними Генштабу, росія з 24 лютого втратила вже понад 56 тисяч своїх солдатів.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому виданню Ouest-France заявив, що згідно з оцінками, в Україні щодня помирає близько 50 людей.

«У нас є оцінки втрат за добу, вони не точні. Це майже 50 людей за добу. Але це не точні цифри, тому що невідомо, скільки військових і цивільних залишилося на території», — сказав президент України.

Зеленський також наголосив, що «треба бути дуже обережними з цифрами, тому що йдеться про людські життя». Він також додав, що українські військові не розкривають публічно точну кількість загиблих і поранених. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

Відзначимо, станом на початок червня, за даними президента, щодня гинули приблизно 60-100 українських військових, ще 500 — зазнавали поранень. Пізніше, 22 липня, Зеленський повідомив, що завдяки озброєнню від партнерів втрати серед ЗСУ скоротилися до 30 загиблих та 250 поранених за добу.